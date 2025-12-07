Match de handball Séniors garçons: Valréas/Voconces Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball Séniors garçons: Valréas/Voconces

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Championnat de Vaucluse 1ère division: les Séniors garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Voconces Handball. Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Vaucluse 1st division championship: the senior boys of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Voconces Handball. Refreshments and snacks on site.

