Match de handball VDHB vs Frontignan Thau Handball Palais des sports Mendés-France Valence

Match de handball VDHB vs Frontignan Thau Handball

Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence Drôme

Tarif : – – EUR

Tribune Vercors (placement libre) 10€

Tribune Rhône (place numérotée) 12€



Place en vente au guichet le jour du match +2€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Venez encourager notre équipe Valence Drôme Handball lors des matchs de la phase aller !

Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 36 08 billetterie@valencehandball.fr

English :

Come and cheer on our Valence Drôme Handball team during the first-leg matches!

German :

Kommen Sie und feuern Sie unser Team Valence Drôme Handball bei den Spielen der Hinrunde an!

Italiano :

Venite a tifare per la nostra squadra di pallamano di Valence Drôme durante le partite di andata!

Espanol :

Venga a animar a nuestro equipo de balonmano Valence Drôme durante los partidos de ida

