Match de handball VDHB vs Grand Besançon Doubs Handball Palais des sports Mendés-France Valence vendredi 7 novembre 2025.
Match de handball VDHB vs Grand Besançon Doubs Handball
Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence Drôme
Tarif : – – EUR
Tribune Vercors (placement libre) 10€
Tribune Rhône (place numérotée) 12€
Place en vente au guichet le jour du match +2€
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 20:00:00
2025-11-07
Venez encourager notre équipe Valence Drôme Handball lors des matchs de la phase aller !
Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 36 08 billetterie@valencehandball.fr
English :
Come and cheer on our Valence Drôme Handball team during the first-leg matches!
German :
Kommen Sie und feuern Sie unser Team Valence Drôme Handball bei den Spielen der Hinrunde an!
Italiano :
Venite a tifare per la nostra squadra di pallamano di Valence Drôme durante le partite di andata!
Espanol :
Venga a animar a nuestro equipo de balonmano Valence Drôme durante los partidos de ida
