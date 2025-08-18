Match de handball VDHB vs Pontault-Combault Handball Palais des sports Mendés-France Valence

Match de handball VDHB vs Pontault-Combault Handball

Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence Drôme

Tarif : – – EUR

Tribune Vercors (placement libre) 10€

Tribune Rhône (place numérotée) 12€



Place en vente au guichet le jour du match +2€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Venez encourager notre équipe Valence Drôme Handball lors des matchs de la phase retour !

.

Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 36 08 billetterie@valencehandball.fr

English :

Come and cheer on our Valence Drôme Handball team during the return matches!

