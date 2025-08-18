Match de handball VDHB vs Union sportive d’Ivry Palais des sports Mendés-France Valence

Match de handball VDHB vs Union sportive d’Ivry Palais des sports Mendés-France Valence mardi 3 mars 2026.

Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence Drôme

Tarif : – – EUR

Tribune Vercors (placement libre) 10€
Tribune Rhône (place numérotée) 12€

Place en vente au guichet le jour du match +2€

Début : 2026-03-03 20:00:00
Début : 2026-03-03 20:00:00
fin : 2026-03-03 20:00:00

Date(s) :
2026-03-03

Venez encourager notre équipe Valence Drôme Handball lors des matchs de la phase retour !
  .

Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 36 08  billetterie@valencehandball.fr

English :

Come and cheer on our Valence Drôme Handball team during the return matches!

