Match de Hockey caritatif France Vs Suède Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Match de Hockey caritatif France Vs Suède

Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

+ 16 ans

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02 23:30:00

2026-04-02

Evènement de charité inscrit au calendrier de la fin de saison du hockey sur glace à Chamonix, le match Mythique France Suède revient cette année encore !

Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English : Ice hockey charity game France Vs Sweden

A charity event on the calendar for the end of the ice hockey season in Chamonix, the legendary France-Sweden match is back again this year!

