Match de Hockey caritatif France Vs Suède Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc
Match de Hockey caritatif France Vs Suède Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc jeudi 2 avril 2026.
Match de Hockey caritatif France Vs Suède
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
+ 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 20:00:00
fin : 2026-04-02 23:30:00
Date(s) :
2026-04-02
Evènement de charité inscrit au calendrier de la fin de saison du hockey sur glace à Chamonix, le match Mythique France Suède revient cette année encore !
.
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ice hockey charity game France Vs Sweden
A charity event on the calendar for the end of the ice hockey season in Chamonix, the legendary France-Sweden match is back again this year!
L’événement Match de Hockey caritatif France Vs Suède Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc