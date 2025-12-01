Match de hockey Gap vs Amiens Bd Pierre et Marie Curie Gap
Match de hockey Gap vs Amiens Bd Pierre et Marie Curie Gap dimanche 21 décembre 2025.
Match de hockey Gap vs Amiens
Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 18:30:00
fin : 2025-12-21 21:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Match de Synerglace Ligue Magnus.
Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Synerglace Ligue Magnus match.
German :
Spiel der Synerglace Ligue Magnus.
Italiano :
Partita di Synerglace Ligue Magnus.
Espanol :
Partido de la Synerglace Ligue Magnus.
