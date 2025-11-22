Match de hockey Gap vs Anglet Bd Pierre et Marie Curie Gap

Match de hockey Gap vs Anglet

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap Hautes-Alpes

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Match de phase finale de Synerglace Ligue Magnus.

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Synerglace Ligue Magnus finals match.

L’événement Match de hockey Gap vs Anglet Gap a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées