Match de hockey Gap vs Cergy-Pontoise Bd Pierre et Marie Curie Gap

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap Hautes-Alpes
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 22:30:00
2025-11-28
Match de Synerglace Ligue Magnus.
Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Synerglace Ligue Magnus match.
German :
Spiel der Synerglace Ligue Magnus.
Italiano :
Partita di Synerglace Ligue Magnus.
Espanol :
Partido de la Synerglace Ligue Magnus.
