Match de hockey Gap vs Cergy-Pontoise Bd Pierre et Marie Curie Gap vendredi 28 novembre 2025.

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 22:30:00

2025-11-28

Match de Synerglace Ligue Magnus.

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Synerglace Ligue Magnus match.

German :

Spiel der Synerglace Ligue Magnus.

Italiano :

Partita di Synerglace Ligue Magnus.

Espanol :

Partido de la Synerglace Ligue Magnus.

