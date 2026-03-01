Match de hockey Gap vs Cergy-Pontoise Bd Pierre et Marie Curie Gap
Match de hockey Gap vs Cergy-Pontoise Bd Pierre et Marie Curie Gap mardi 17 mars 2026.
Début : 2026-03-17 20:00:00
2026-03-17
Match de phase finale de Synerglace Ligue Magnus.
Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Synerglace Ligue Magnus finals match.
L’événement Match de hockey Gap vs Cergy-Pontoise Gap a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées