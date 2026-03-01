Match de hockey Gap vs Cergy-Pontoise Bd Pierre et Marie Curie Gap

Match de hockey Gap vs Cergy-Pontoise Bd Pierre et Marie Curie Gap mardi 17 mars 2026.

Match de hockey Gap vs Cergy-Pontoise

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 20:00:00
fin : 2026-03-17

Date(s) :
2026-03-17

Match de phase finale de Synerglace Ligue Magnus.
  .

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Synerglace Ligue Magnus finals match.

L’événement Match de hockey Gap vs Cergy-Pontoise Gap a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

Prochains événements à Gap