Match de hockey Gap vs Chamonix Bd Pierre et Marie Curie Gap

Match de hockey Gap vs Chamonix Bd Pierre et Marie Curie Gap vendredi 31 octobre 2025.

Match de hockey Gap vs Chamonix

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 22:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Match de Synerglace Ligue Magnus.

.

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Synerglace Ligue Magnus match.

German :

Spiel der Synerglace Ligue Magnus.

Italiano :

Partita di Synerglace Ligue Magnus.

Espanol :

Partido de la Synerglace Ligue Magnus.

L’événement Match de hockey Gap vs Chamonix Gap a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées