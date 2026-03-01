Match de hockey Gap vs Chamonix Bd Pierre et Marie Curie Gap

Match de hockey Gap vs Chamonix Bd Pierre et Marie Curie Gap vendredi 27 mars 2026.

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Match de phase finale de Synerglace Ligue Magnus.
Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

English :

Synerglace Ligue Magnus finals match.

L’événement Match de hockey Gap vs Chamonix Gap a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

