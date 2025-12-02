Match de hockey Gap vs Rouen Bd Pierre et Marie Curie Gap
Match de hockey Gap vs Rouen Bd Pierre et Marie Curie Gap mardi 2 décembre 2025.
Match de hockey Gap vs Rouen
Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap Hautes-Alpes
Début : 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-02 22:30:00
2025-12-02
Match de Synerglace Ligue Magnus.
Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Synerglace Ligue Magnus match.
German :
Spiel der Synerglace Ligue Magnus.
Italiano :
Partita di Synerglace Ligue Magnus.
Espanol :
Partido de la Synerglace Ligue Magnus.
