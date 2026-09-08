Match de Hockey Les Lynxs vs Dunkerque Patinoire Jo Boyadjian Valence
samedi 5 décembre 2026 · Patinoire Jo Boyadjian · Valence
Informations pratiques
Valence
Match de Hockey Les Lynxs vs Dunkerque
Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 20:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Venez soutenir les Lynxs pour leur 13ème match de la saison.
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Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 68 01 contact@leslynx.com
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English :
Come support the Lynx in their 13th game of the season.
L’événement Match de Hockey Les Lynxs vs Dunkerque Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme
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