UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valence

Match de Hockey Les Lynxs vs Dunkerque Patinoire Jo Boyadjian Valence

samedi 5 décembre 2026 · Patinoire Jo Boyadjian · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Patinoire Jo Boyadjian
Adresse
Allée Raymond Mias
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Match de Hockey Les Lynxs vs Dunkerque

Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 20:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Venez soutenir les Lynxs pour leur 13ème match de la saison.
  .

Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 68 01  contact@leslynx.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come support the Lynx in their 13th game of the season.

L’événement Match de Hockey Les Lynxs vs Dunkerque Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)