Match de Hockey Les Lynxs vs Epinal Patinoire Jo Boyadjian Valence

Informations pratiques

Valence

Match de Hockey Les Lynxs vs Epinal

Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 20:30:00

fin : 2026-12-19 20:30:00

Date(s) :

2026-12-19

Venez soutenir les Lynxs pour leur 15ème match de la saison.

.

Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 68 01 contact@leslynx.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come support the Lynx in their 15th game of the season.

L’événement Match de Hockey Les Lynxs vs Epinal Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme