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AGENDA · Valence

Match de Hockey Les Lynxs vs les Ours de Villard de Lans Patinoire Jo Boyadjian Valence

mardi 27 octobre 2026 · Patinoire Jo Boyadjian · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Patinoire Jo Boyadjian
Adresse
Allée Raymond Mias
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Match de Hockey Les Lynxs vs les Ours de Villard de Lans

Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 20:00:00
fin : 2026-10-27 20:00:00

Date(s) :
2026-10-27

Venez soutenir les Lynxs pour leur 5ème match de la saison.
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Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 80 01 24  contact@leslynx.com

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English :

Come support the Lynxs in their 5%E8th game of the season.

L’événement Match de Hockey Les Lynxs vs les Ours de Villard de Lans Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme

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