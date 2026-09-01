AGENDA · Valence
Match de hockey Les Lynxs vs Lyon Patinoire Jo Boyadjian Valence
mercredi 16 septembre 2026 · Patinoire Jo Boyadjian · Valence
Informations pratiques
Valence
Match de hockey Les Lynxs vs Lyon
Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:30:00
fin : 2026-09-16 20:30:00
Date(s) :
2026-09-16
4ème match de préparation.
.
Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
4th preseason game.
L’événement Match de hockey Les Lynxs vs Lyon Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme
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