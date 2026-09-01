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AGENDA · Valence

Match de hockey Les Lynxs vs Lyon Patinoire Jo Boyadjian Valence

mercredi 16 septembre 2026 · Patinoire Jo Boyadjian · Valence

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Patinoire Jo Boyadjian
Adresse
Allée Raymond Mias
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
5 5 5

Valence

Match de hockey Les Lynxs vs Lyon

Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:30:00
fin : 2026-09-16 20:30:00

Date(s) :
2026-09-16

4ème match de préparation.
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Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

4th preseason game.

L’événement Match de hockey Les Lynxs vs Lyon Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme

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