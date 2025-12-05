Match de hockey les Spartiates Marseille vs Bordeaux Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement
Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 20h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tous derrière nos Bleus ! Les Bordelais viennent défier nos Marseillais !Familles
Les Boxers de Bordeaux viennent défier les Spartiates un classique du championnat !
Le choc à ne pas rater de la saison, soyez prêts pour cette bataille ! .
Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 67 48 99 contact@marseillehockeyclub.com
English :
All behind our Bleus! Bordeaux come to challenge Marseille!
