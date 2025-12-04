Match de hockey les Spartiates vs Rouen Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement
Match de hockey les Spartiates vs Rouen Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement mardi 27 janvier 2026.
Match de hockey les Spartiates vs Rouen
Mardi 27 janvier 2026 à partir de 20h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 20:00:00
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
J36 SPARTIATES VS ROUEN
Il est temps de prendre notre revanche !
Tous derrière nos Spartiates pour défier le plus grand club français !Familles
J36 SPARTIATES VS ROUEN
Il est temps de prendre notre revanche !
Tous derrière nos Spartiates pour défier le plus grand club français ! .
Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 67 48 99 contact@marseillehockeyclub.com
English :
J36: SPARTIATES VS ROUEN
Time for revenge!
Get behind our Spartans as they take on France’s biggest club!
L’événement Match de hockey les Spartiates vs Rouen Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille