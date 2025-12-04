Match de hockey les Spartiates vs Rouen Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement

Match de hockey les Spartiates vs Rouen

Mardi 27 janvier 2026 à partir de 20h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Match de hockey les Spartiates vs Rouen

Mardi 27 janvier 2026 à partir de 20h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-27 20:00:00
J36 SPARTIATES VS ROUEN

Il est temps de prendre notre revanche !

Tous derrière nos Spartiates pour défier le plus grand club français !Familles
Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 67 48 99  contact@marseillehockeyclub.com

English :

J36: SPARTIATES VS ROUEN

Time for revenge!

Get behind our Spartans as they take on France’s biggest club!

