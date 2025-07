Match de hockey Marseille Anglet Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement

Match de hockey Marseille Anglet

Vendredi 12 septembre 2025 à partir de 20h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Le match d’ouverture de la saison 2025 2026!Familles

Les Marseillais reçoivent les Basques d’Anglet.

Vous êtes prêts ? Nous vous attendons nombreux pour lancer la saison avec une victoire et un guichet fermé !



Tous derrière les Spartiates ! .

Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The opening match of the 2025 2026 season!

German :

Das Eröffnungsspiel der Saison 2025 2026!

Italiano :

La partita inaugurale della stagione 2025-2026!

Espanol :

¡El partido inaugural de la temporada 2025 2026!

