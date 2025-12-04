Match de hockey Spartiates vs Amiens Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement

Match de hockey Spartiates vs Amiens

Mardi 13 janvier 2026 à partir de 20h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Un match des Spartiates après le travail, quoi de mieux ?



Tous ensemble pour une nouvelle victoire !

Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 67 48 99

English :

What could be better than a Spartans game after work?



All together for another victory!

