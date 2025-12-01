Match de hockey Spartiates vs Anglet Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement

Match de hockey Spartiates vs Anglet

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 20h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Commencez votre week-end chez les Spartiates !Enfants

Nos Spartiates sont troisièmes du championnat avec 10 victoires en 17 matchs. Ils vont affronter l’équipe basque d’Anglet.





Allez les Spartiates ! Le temple est prêt à s’enflammer et vous ? .

Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Start your weekend with the Spartans!

L’événement Match de hockey Spartiates vs Anglet Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille