Match de hockey Spartiates vs Anglet Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement
Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 20h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-19 20:00:00
Commencez votre week-end chez les Spartiates !
Nos Spartiates sont troisièmes du championnat avec 10 victoires en 17 matchs. Ils vont affronter l’équipe basque d’Anglet.
Allez les Spartiates ! Le temple est prêt à s’enflammer et vous ? .
Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Start your weekend with the Spartans!
