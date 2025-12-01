Match de hockey Spartiates vs Briançon Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement
Match de hockey Spartiates vs Briançon
Mardi 23 décembre 2025 à partir de 20h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-23 20:00:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
On compte sur vous pour finir l'année en beauté tous ensemble!
Dernier match de 2025 on compte sur vous pour finir l’année en beauté tous ensemble. .
Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
We’re counting on you to finish the year in style, all together!
