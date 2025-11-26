Match de hockey Spartiates vs Cergy Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement

Match de hockey Spartiates vs Cergy

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 18h30. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-04 18:30:00

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Le retour du Glassico !

Quoi de mieux qu’un Glassico pour commencer 2026 ?



Le peuple marseillais doit répondre présent pour choc ! .

Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The return of Glassico!

