Match de hockey Spartiates vs Gap Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement

Match de hockey Spartiates vs Gap

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 18h30. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-30 18:30:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Le hockey sur glace est un sport exceptionnel, alliant vitesse, stratégie et esprit d’équipe.

Quoi de mieux qu’un dimanche chez les Spartiates ! Le temple est prêt à s’enflammer et vous ? Venez encourager les Spartiates qui vont affronter les Rapaces de Gap. .

English :

Ice hockey is an exceptional sport, combining speed, strategy and team spirit.

