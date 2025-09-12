Match de hockey sur glace Patinoire René Froger Briançon

Match de hockey sur glace

Patinoire René Froger 37 rue Georges Bermond-Gonnet Briançon Hautes-Alpes

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26

La saison 2025-2026 en Ligue Magnus démarre fort !

Patinoire René Froger 37 rue Georges Bermond-Gonnet Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Ice hockey match

The 2025-2026 Magnus League season is off to a flying start!

German :

Die Saison 2025-2026 in der Ligue Magnus startet stark!

Italiano : Partita di hockey su ghiaccio

La stagione 2025-2026 della Magnus League è partita alla grande!

Espanol :

La temporada 2025-2026 de la Magnus League comienza con buen pie

