Match de hockey sur glace Patinoire René Froger Briançon jeudi 19 février 2026.
Patinoire René Froger 37 rue Georges Bermond-Gonnet Briançon Hautes-Alpes
Début : 2026-02-19 19:45:00
fin : 2026-02-21
2026-02-19 2026-02-21 2026-02-27 2026-03-04
Suivez la saison 2025-2026 des Diables Rouges en Ligue Magnus.
English : Match de hockey sur glace
Follow the 2025-2026 season of the Red Devils in the Magnus League.
