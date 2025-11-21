Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Angers Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Angers

Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Match de championnat de Ligue Magnus de Hockey sur Glace

.

Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 19 52 74

English : Ice Hockey Match Chamonix Vs Angers

Ice Hockey Magnus League championship match

German : Eishockeyspiel Chamonix Vs Angers

Meisterschaftsspiel der Ligue Magnus im Eishockey

Italiano : Partita di hockey su ghiaccio Chamonix vs Angers

Partita di campionato della Magnus League di hockey su ghiaccio

Espanol : Partido de hockey sobre hielo Chamonix contra Angers

Partido por el campeonato de la Magnus League de hockey sobre hielo

L’événement Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Angers Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc