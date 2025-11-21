Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Angers Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc
Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Angers
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00
Match de championnat de Ligue Magnus de Hockey sur Glace
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 19 52 74
English : Ice Hockey Match Chamonix Vs Angers
Ice Hockey Magnus League championship match
German : Eishockeyspiel Chamonix Vs Angers
Meisterschaftsspiel der Ligue Magnus im Eishockey
Italiano : Partita di hockey su ghiaccio Chamonix vs Angers
Partita di campionato della Magnus League di hockey su ghiaccio
Espanol : Partido de hockey sobre hielo Chamonix contra Angers
Partido por el campeonato de la Magnus League de hockey sobre hielo
