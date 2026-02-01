Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Angers Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc
Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Angers Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc vendredi 27 février 2026.
Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Angers
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27 23:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Match de championnat de Ligue Magnus de Hockey sur Glace
.
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ice Hockey Match Chamonix Vs Angers
Ice Hockey Magnus League championship match
L’événement Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Angers Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc