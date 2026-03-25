Match de hockey sur glace de championnat HCMP VILLARD-DE-LANS Patinoire du Forum Courchevel
Match de hockey sur glace de championnat HCMP VILLARD-DE-LANS Patinoire du Forum Courchevel mercredi 1 avril 2026.
Match de hockey sur glace de championnat HCMP VILLARD-DE-LANS
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 19:30:00
fin : 2026-04-01 22:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Les Bouquetins du HCMP reçoivent les Ours de Villard de Lans
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Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr
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English : Ice hockey match HCMP against Villard de Lans
The Bouquetins from HCMP hosts the Bears from Villard de Lans
L’événement Match de hockey sur glace de championnat HCMP VILLARD-DE-LANS Courchevel a été mis à jour le 2026-03-25 par Courchevel Tourisme