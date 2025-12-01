Match de hockey sur glace Spartiates vs Chamonix Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement

Match de hockey sur glace Spartiates vs Chamonix

Mardi 16 décembre 2025 à partir de 20h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Marseillais, Marseillaises écrivons l’histoire ensemble !

Pour la première fois de notre histoire, nous jouerons un quart de finale de Coupe de France au temple face aux Pionniers de Chamonix !



Un match historique pour une qualification en demi-finale . .

Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Marseillais, Marseillaises, let’s write history together!

L’événement Match de hockey sur glace Spartiates vs Chamonix Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille