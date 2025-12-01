Match de hockey sur glace Spartiates vs Chamonix Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement
Match de hockey sur glace Spartiates vs Chamonix Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement mardi 16 décembre 2025.
Mardi 16 décembre 2025 à partir de 20h. Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Marseillais, Marseillaises écrivons l’histoire ensemble !
Pour la première fois de notre histoire, nous jouerons un quart de finale de Coupe de France au temple face aux Pionniers de Chamonix !
Un match historique pour une qualification en demi-finale . .
Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Marseillais, Marseillaises, let’s write history together!
