Match de l’association du HBC Nantes – Équipe Nationale 1 H Arena Nantes

Match de l’association du HBC Nantes – Équipe Nationale 1 H Arena Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 19:15 – 20:45

Gratuit : non Gratuit et entrée libre ????? Venez assister gratuitement à la rencontre ! Tout public

???? En accord avec le calendrier des matchs de la saison, les Violets de l’association du HBC Nantes accueillent leurs adversaires à domicile dans le cadre du championnat de Nationale 1. ????? Ce samedi 15 novembre, venez assister à la rencontre face à Hennebont – Lochrist HB, dans la mythique H Arena, où se déroulent toutes les rencontres à domicile de l’équipe professionnelle. ???? Entrée par la rue André Tardieu (porte rouge)????? Libre et gratuite !

H Arena Nantes 44021