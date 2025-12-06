Match de l’association du HBC Nantes – Équipe Nationale 1 H Arena Nantes

Match de l’association du HBC Nantes – Équipe Nationale 1 H Arena Nantes samedi 6 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 19:00 – 20:30

Gratuit : non Gratuit et entrée libre ????? Venez assister gratuitement à la rencontre ! Tout public

???? En accord avec le calendrier des matchs de la saison, les Violets de l’association du HBC Nantes accueillent leurs adversaires à domicile dans le cadre du championnat de Nationale 1. ????? Ce samedi 06 décembre, venez assister à la rencontre face à l’Association Sportive St-OUen-l’Aumone HB, dans la mythique H Arena, où se déroulent toutes les rencontres à domicile de l’équipe professionnelle. ???? Entrée par la rue André Tardieu (bâtiments rouges)????? Libre et gratuite !

H Arena Nantes 44021