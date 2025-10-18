Match de l’association du HBC Nantes – Équipe Nationale 1 Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 19:15 – 20:45

Gratuit : non Gratuit et entrée libre Venez assister gratuitement à la rencontre ! Tout public

???? En accord avec le calendrier des matchs de la saison, les Violets de l’association du HBC Nantes accueillent leurs adversaires à domicile dans le cadre du championnat de Nationale 1. ????? Ce samedi 18 octobre, venez assister à la rencontre face à Bruges au Palais des Sports de Beaulieu. ???? Entrée par la rue André Tardieu (bâtiments rouges)????? Libre et gratuite !

Palais des Sports Beaulieu / H Arena Île de Nantes Nantes 44200