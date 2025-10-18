Match de l’association du HBC Nantes – Équipe Nationale 1 Palais des Sports Beaulieu Nantes

Match de l’association du HBC Nantes – Équipe Nationale 1 Palais des Sports Beaulieu Nantes samedi 18 octobre 2025.

Match de l’association du HBC Nantes – Équipe Nationale 1 Samedi 18 octobre, 19h15 Palais des Sports Beaulieu Loire-Atlantique

Gratuit et entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T19:15:00 – 2025-10-18T20:45:00

Fin : 2025-10-18T19:15:00 – 2025-10-18T20:45:00

En accord avec le calendrier des matchs de la saison, les Violets de l’association du HBC Nantes accueillent leurs adversaires à domicile dans le cadre du championnat de Nationale 1.

️ Ce samedi 18 octobre, venez assister à la rencontre face à Bruges au Palais des Sports de Beaulieu.

Entrée par la rue André Tardieu (bâtiments rouges)

️ Libre et gratuite !

Palais des Sports Beaulieu 5 Rue André Tardieu, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez assister au match de l’équipe réserve du HBC Nantes Match Sport