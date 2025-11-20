Match de Proligue JS Cherbourg Saintes Rue des Résistants Cherbourg-en-Cotentin
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20 22:30:00
A l’occasion de la 18e journée de Proligue, la JS Cherbourg Handball accueille Saintes au chaudron Jaurès.
Ouverture des places à partir de 19h.
Coup d’envoi à 20h30 et fermeture des places à 22h30.
Sur place, vous trouverez diverses animations DJ, Foodtrucks…
On vous attend nombreux et nombreuses. Parce qu’ici, c’est Cherbourg ! .
Rue des Résistants Complexe Jean Jaurès Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie
