Match de Proligue JS Cherbourg Saintes Rue des Résistants Cherbourg-en-Cotentin

Rue des Résistants Complexe Jean Jaurès Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20 22:30:00

2026-02-20

A l’occasion de la 18e journée de Proligue, la JS Cherbourg Handball accueille Saintes au chaudron Jaurès.

Ouverture des places à partir de 19h.

Coup d’envoi à 20h30 et fermeture des places à 22h30.

Sur place, vous trouverez diverses animations DJ, Foodtrucks…

On vous attend nombreux et nombreuses. Parce qu’ici, c’est Cherbourg ! .

