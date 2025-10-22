Match de Quidditch Plumelin
Match de Quidditch Plumelin mercredi 22 octobre 2025.
Match de Quidditch
Salle des Sports Plumelin Morbihan
Venez participer à la partie de Quidditch du Maillon ! Animé par Frédéric Brien, animateur sportif, dans le cadre de Magic’Maillon. Pour les 7-15 ans, de 14h à 16h. .
Salle des Sports Plumelin 56500 Morbihan Bretagne
