Match de roller-hockey les Aiglons vs Epernay Valence
Match de roller-hockey les Aiglons vs Epernay Valence dimanche 12 avril 2026.
Valence
Match de roller-hockey les Aiglons vs Epernay
Gymnase Denis Maurin Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 20:30:00
fin : 2026-04-12 23:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Venez soutenir l’équipe valentinoise les Aiglons, en Ligue Elite !
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Gymnase Denis Maurin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 43 79 46 vrhlesaiglons@gmail.com
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English :
Come and support the Aiglons team from Valence, in the Elite League!
L’événement Match de roller-hockey les Aiglons vs Epernay Valence a été mis à jour le 2024-09-24 par Valence Romans Tourisme
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