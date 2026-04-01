Valence

Match de roller-hockey les Aiglons vs Epernay

Gymnase Denis Maurin Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:30:00

fin : 2026-04-12 23:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Venez soutenir l’équipe valentinoise les Aiglons, en Ligue Elite !

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Gymnase Denis Maurin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 43 79 46 vrhlesaiglons@gmail.com

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English :

Come and support the Aiglons team from Valence, in the Elite League!

L’événement Match de roller-hockey les Aiglons vs Epernay Valence a été mis à jour le 2024-09-24 par Valence Romans Tourisme