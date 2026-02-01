Match de roller hockey Les Aiglons vs Les Krokos (Nîmes) rue du Médecin Général Simond Valence
Match de roller hockey Les Aiglons vs Les Krokos (Nîmes) rue du Médecin Général Simond Valence samedi 28 février 2026.
Match de roller hockey Les Aiglons vs Les Krokos (Nîmes)
rue du Médecin Général Simond Gymnase Denis Maurin Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 19:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Venez encourager nos Aiglons jouant en N1 !
rue du Médecin Général Simond Gymnase Denis Maurin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 43 79 46 vrhlesaiglons@gmail.com
English :
Come and cheer on our N1 Eagles!
