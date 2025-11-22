Match de roller hockey Les Aiglons vs Rollerbug (Saint-Médard-en-Jalles) rue du Médecin Général Simond Valence

Match de roller hockey Les Aiglons vs Rollerbug (Saint-Médard-en-Jalles)

rue du Médecin Général Simond Gymnase Denis Maurin Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

2025-11-22

Venez encourager nos Aiglons jouant en N1 !

+33 6 02 43 79 46 vrhlesaiglons@gmail.com

English :

Come and cheer on our N1 Eagles!

German :

Kommen Sie und feuern Sie unsere Adler an, die in der N1 spielen!

Italiano :

Venite a tifare per i nostri Aiglons che giocano in N1!

Espanol :

¡Ven a animar a nuestros Aiglons que juegan en N1!

L’événement Match de roller hockey Les Aiglons vs Rollerbug (Saint-Médard-en-Jalles) Valence a été mis à jour le 2025-10-07 par Valence Romans Tourisme