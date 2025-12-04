Match de Rubgy USAL Bassin d’Arcachon Stade de Beaublanc Limoges

Match de Rubgy USAL Bassin d’Arcachon Stade de Beaublanc Limoges samedi 13 décembre 2025.

Stade de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Vivez un choc rugbystique intense ! Samedi 13 décembre 2025, l’USAL affronte le Bassin d’Arcachon à Limoges. Passion, puissance et ambiance garantie ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour soutenir vos couleurs !   .

