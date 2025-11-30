Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes Monflanquin

Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes

Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Fédérale 1

L’équipe des 4 cantons BHAP reçoit la mythique équipe de Lourdes.

Matchs à 14h et 15h45.

Repas d’avant match à la salle des fêtes du réservation.

Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33

English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes

Fédérale 1

The 4 cantons BHAP team hosts the mythical Lourdes team.

Matches at 2pm and 3:45pm.

Pre-match meal at the salle des fêtes du réservation.

German : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes

Fédérale 1

Das Team aus den 4 Kantonen BHAP empfängt das legendäre Team aus Lourdes.

Spiele um 14 Uhr und 15.45 Uhr.

Essen vor dem Spiel im Festsaal der Reservierung.

Italiano :

Fédérale 1

La squadra dei 4 cantoni BHAP ospita la leggendaria squadra di Lourdes.

Partite alle 14.00 e alle 15.45.

Pranzo pre-partita nella sala del villaggio.

Espanol : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes

Fédérale 1

El equipo BHAP de los 4 cantones recibe al legendario equipo de Lourdes.

Partidos a las 14h y a las 15h45.

Comida antes del partido en la sala del pueblo.

