Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes Monflanquin

Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes Monflanquin dimanche 30 novembre 2025.

Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-11-30
2025-11-30

Fédérale 1
L’équipe des 4 cantons BHAP reçoit la mythique équipe de Lourdes.
Matchs à 14h et 15h45.
Repas d’avant match à la salle des fêtes du réservation.
Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33 

English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes

Fédérale 1
The 4 cantons BHAP team hosts the mythical Lourdes team.
Matches at 2pm and 3:45pm.
Pre-match meal at the salle des fêtes du réservation.

German : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes

Fédérale 1
Das Team aus den 4 Kantonen BHAP empfängt das legendäre Team aus Lourdes.
Spiele um 14 Uhr und 15.45 Uhr.
Essen vor dem Spiel im Festsaal der Reservierung.

Italiano :

Fédérale 1
La squadra dei 4 cantoni BHAP ospita la leggendaria squadra di Lourdes.
Partite alle 14.00 e alle 15.45.
Pranzo pre-partita nella sala del villaggio.

Espanol : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes

Fédérale 1
El equipo BHAP de los 4 cantones recibe al legendario equipo de Lourdes.
Partidos a las 14h y a las 15h45.
Comida antes del partido en la sala del pueblo.

