Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes Monflanquin

Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes
Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Fédérale 1
L’équipe des 4 cantons BHAP reçoit la mythique équipe de Lourdes.
Matchs à 14h et 15h45.
Repas d’avant match à la salle des fêtes du réservation.
Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33
English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes
Fédérale 1
The 4 cantons BHAP team hosts the mythical Lourdes team.
Matches at 2pm and 3:45pm.
Pre-match meal at the salle des fêtes du réservation.
German : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes
Fédérale 1
Das Team aus den 4 Kantonen BHAP empfängt das legendäre Team aus Lourdes.
Spiele um 14 Uhr und 15.45 Uhr.
Essen vor dem Spiel im Festsaal der Reservierung.
Italiano :
Fédérale 1
La squadra dei 4 cantoni BHAP ospita la leggendaria squadra di Lourdes.
Partite alle 14.00 e alle 15.45.
Pranzo pre-partita nella sala del villaggio.
Espanol : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre Lourdes
Fédérale 1
El equipo BHAP de los 4 cantones recibe al legendario equipo de Lourdes.
Partidos a las 14h y a las 15h45.
Comida antes del partido en la sala del pueblo.
