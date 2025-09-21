Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac Stade de Coulon Monflanquin

Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac Stade de Coulon Monflanquin dimanche 21 septembre 2025.

Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac

Stade de Coulon 946 Chemin de Guillaume Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Championnat Fédérale 1.

Les 4 cantons BHAP affrontent Bergerac.

– Match Equipes B 14h

– Match Equipes A 15h45

Possibilité de repas avant match sur réservation.

Championnat Fédérale 1.

Les 4 cantons BHAP affrontent Bergerac.

– Match Equipes B 14h

– Match Equipes A 15h45

Possibilité de repas avant match sur réservation. .

Stade de Coulon 946 Chemin de Guillaume Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33

English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac

Fédérale 1 Championship.

The 4 cantons BHAP take on Bergerac.

– B teams match: 2pm

– Teams A match: 3:45pm

Pre-match meal available on reservation.

German : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac

Meisterschaft der Fédérale 1.

Die 4 cantons BHAP treten gegen Bergerac an.

– Spiel Mannschaften B: 14 Uhr

– Spiel Mannschaften A: 15:45 Uhr

Essen vor dem Spiel auf Vorbestellung möglich.

Italiano :

Campionato Fédérale 1.

I 4 cantoni del BHAP affrontano Bergerac.

– Partita delle squadre B: ore 14.00

– Partita delle squadre A: ore 15.45

Pasto pre-partita disponibile su prenotazione.

Espanol : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac

Campeonato Fédérale 1.

Los 4 cantones de la BHAP se enfrentan a Bergerac.

– Partido de los equipos B: 14.00 h

– Partido de los equipos A: 15h45

Comida previa al partido previa reserva.

L’événement Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac Monflanquin a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Coeur de Bastides