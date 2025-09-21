Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac Stade de Coulon Monflanquin
Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac Stade de Coulon Monflanquin dimanche 21 septembre 2025.
Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac
Stade de Coulon 946 Chemin de Guillaume Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Championnat Fédérale 1.
Les 4 cantons BHAP affrontent Bergerac.
– Match Equipes B 14h
– Match Equipes A 15h45
Possibilité de repas avant match sur réservation.
Championnat Fédérale 1.
Les 4 cantons BHAP affrontent Bergerac.
– Match Equipes B 14h
– Match Equipes A 15h45
Possibilité de repas avant match sur réservation. .
Stade de Coulon 946 Chemin de Guillaume Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33
English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac
Fédérale 1 Championship.
The 4 cantons BHAP take on Bergerac.
– B teams match: 2pm
– Teams A match: 3:45pm
Pre-match meal available on reservation.
German : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac
Meisterschaft der Fédérale 1.
Die 4 cantons BHAP treten gegen Bergerac an.
– Spiel Mannschaften B: 14 Uhr
– Spiel Mannschaften A: 15:45 Uhr
Essen vor dem Spiel auf Vorbestellung möglich.
Italiano :
Campionato Fédérale 1.
I 4 cantoni del BHAP affrontano Bergerac.
– Partita delle squadre B: ore 14.00
– Partita delle squadre A: ore 15.45
Pasto pre-partita disponibile su prenotazione.
Espanol : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac
Campeonato Fédérale 1.
Los 4 cantones de la BHAP se enfrentan a Bergerac.
– Partido de los equipos B: 14.00 h
– Partido de los equipos A: 15h45
Comida previa al partido previa reserva.
L’événement Match de rugby à XV 4 cantons BHAP contre US Bergerac Monflanquin a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Coeur de Bastides