Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Layrac

Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Layrac.

Match équipe B à 14h

Match équipe A à 15h45

­Repas d’avant match à la salle des fêtes de Monflanquin sur réservation.

Au menu soupe de perles du japon, poule au pot farcie accompagnée de ses légumes, fromage, croustade, vin et café.

L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Layrac.

Match équipe B à 14h

Match équipe A à 15h45

­Repas d’avant match à la salle des fêtes de Monflanquin sur réservation.

Au menu soupe de perles du japon, poule au pot farcie accompagnée de ses légumes, fromage, croustade, vin et café. .

Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 64 11 08 4cantonsbhap@gmail.com

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English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Layrac

The 4 cantons BHAP team takes on Layrac.

Team B match at 2pm

Team A match at 3.45pm

pre-match meal at the Monflanquin village hall (reservation required).

Menu: Japanese pearl soup, stuffed poule au pot with vegetables, cheese, croustade, wine and coffee.

L’événement Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Layrac Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Bastides