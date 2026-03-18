Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Layrac Monflanquin
Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Layrac Monflanquin dimanche 22 mars 2026.
Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Layrac
Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Layrac.
Match équipe B à 14h
Match équipe A à 15h45
Repas d’avant match à la salle des fêtes de Monflanquin sur réservation.
Au menu soupe de perles du japon, poule au pot farcie accompagnée de ses légumes, fromage, croustade, vin et café.
L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Layrac.
Match équipe B à 14h
Match équipe A à 15h45
Repas d’avant match à la salle des fêtes de Monflanquin sur réservation.
Au menu soupe de perles du japon, poule au pot farcie accompagnée de ses légumes, fromage, croustade, vin et café. .
Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 64 11 08 4cantonsbhap@gmail.com
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English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Layrac
The 4 cantons BHAP team takes on Layrac.
Team B match at 2pm
Team A match at 3.45pm
pre-match meal at the Monflanquin village hall (reservation required).
Menu: Japanese pearl soup, stuffed poule au pot with vegetables, cheese, croustade, wine and coffee.
L’événement Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Layrac Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Bastides