Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Montpon Castillonnès

Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Montpon

Stade de rugby Henri Moret Castillonnès Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

L’équipe régionale des 4 cantons BHAP affronte l’équipe de Montpon.

Possibilité de repas avant-match sur réservation.

Stade de rugby Henri Moret Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 64 11 08 4cantonsbhap@gmail.com

English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Montpon

The 4 cantons BHAP regional team takes on the Montpon team.

Pre-game meal available on reservation.

