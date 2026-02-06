Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Montpon Castillonnès
Stade de rugby Henri Moret Castillonnès Lot-et-Garonne
L’équipe régionale des 4 cantons BHAP affronte l’équipe de Montpon.
Possibilité de repas avant-match sur réservation.
Stade de rugby Henri Moret Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 64 11 08 4cantonsbhap@gmail.com
English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Montpon
The 4 cantons BHAP regional team takes on the Montpon team.
Pre-game meal available on reservation.
