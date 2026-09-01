Match de rugby à XV : 4 cantons BHAP vs Oloron Monflanquin
dimanche 20 septembre 2026 · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Match de rugby à XV : 4 cantons BHAP vs Oloron
Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Oloron.
Equipe B à 14h.
Equipe A à 15h45.
Repas d’avant match au gymnase de Monflanquin, sur réservation.
L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Oloron.
Equipe B à 14h.
Equipe A à 15h45.
Repas d’avant match au gymnase de Monflanquin, sur réservation. .
Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33 4cantonsbhap@gmail.com
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English : Match de rugby à XV : 4 cantons BHAP vs Oloron
The BHAP 4 Cantons team faces Oloron.
Team B at 2:00 p.m.
Team A at 3:45 p.m.
Pre-game meal at the Monflanquin gym, by reservation.
L’événement Match de rugby à XV : 4 cantons BHAP vs Oloron Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Bastides
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