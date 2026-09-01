Informations pratiques

Monflanquin

Match de rugby à XV : 4 cantons BHAP vs Oloron

Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Oloron.

Equipe B à 14h.

Equipe A à 15h45.

­Repas d’avant match au gymnase de Monflanquin, sur réservation.

L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Oloron.

Equipe B à 14h.

Equipe A à 15h45.

­Repas d’avant match au gymnase de Monflanquin, sur réservation. .

Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33 4cantonsbhap@gmail.com

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English : Match de rugby à XV : 4 cantons BHAP vs Oloron

The BHAP 4 Cantons team faces Oloron.

Team B at 2:00 p.m.

Team A at 3:45 p.m.

Pre-game meal at the Monflanquin gym, by reservation.

L’événement Match de rugby à XV : 4 cantons BHAP vs Oloron Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Bastides