Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Oloron Stade municipal Leo Cheyrou Villeréal

Stade municipal Leo Cheyrou 1 allée Montlabour Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Championnat de Fédérale 1.

L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Oloron.

– Equipes B à 13h30.

– Equipes A à 15h15.

Possibilité de repas d’avant match au club-house à Villeréal. Inscription nécessaire.

Menu garbure, rôti de bœuf, écrasé de pommes de terre, fromage, gâteau basque et crème anglaise , vin et café compris.

Repas d’après match organisé par l’Amicale des joueurs. .

Stade municipal Leo Cheyrou 1 allée Montlabour Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 64 11 08 4cantonsbhap@gmail.com

English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Oloron

Fédérale 1 Championship.

The 4 cantons BHAP team takes on Oloron.

– B teams at 1.30pm.

– A teams at 3.15pm.

Pre-match meal available at the club-house in Villeréal. Registration required.

