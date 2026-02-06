Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Oloron Stade municipal Leo Cheyrou Villeréal
Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Oloron Stade municipal Leo Cheyrou Villeréal dimanche 8 février 2026.
Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Oloron
Stade municipal Leo Cheyrou 1 allée Montlabour Villeréal Lot-et-Garonne
Championnat de Fédérale 1.
L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Oloron.
– Equipes B à 13h30.
– Equipes A à 15h15.
Possibilité de repas d’avant match au club-house à Villeréal. Inscription nécessaire.
Menu garbure, rôti de bœuf, écrasé de pommes de terre, fromage, gâteau basque et crème anglaise , vin et café compris.
Repas d’après match organisé par l’Amicale des joueurs. .
Stade municipal Leo Cheyrou 1 allée Montlabour Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 64 11 08 4cantonsbhap@gmail.com
English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Oloron
Fédérale 1 Championship.
The 4 cantons BHAP team takes on Oloron.
– B teams at 1.30pm.
– A teams at 3.15pm.
Pre-match meal available at the club-house in Villeréal. Registration required.
