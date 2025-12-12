Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Parentis Castillonnès

Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Parentis

Stade de rugby Henri Moret Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’équipe Régionale des 4 Cantons BHAP affronte Parentis.

Stade de rugby Henri Moret Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 4cantonsbhap@gmail.com

English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Parentis

The 4 Cantons BHAP regional team takes on Parentis.

