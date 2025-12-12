Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Parentis Castillonnès
Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Parentis
Stade de rugby Henri Moret Castillonnès Lot-et-Garonne
L’équipe Régionale des 4 Cantons BHAP affronte Parentis.
Stade de rugby Henri Moret Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 4cantonsbhap@gmail.com
English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Parentis
The 4 Cantons BHAP regional team takes on Parentis.
