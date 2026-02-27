Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Peyrehorade Monflanquin
Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Peyrehorade.
Match équipes Fédérale Espoir à 14h
Match équipes Fédérale 1 à 15h45
Repas d’avant match au club-house de Monflanquin.
Menu soupe de perle du Japon, capeline de veau et sa farce accompagné de ses légumes, fromage, dessert, vin et café.
Championnat de Fédérale 1.
Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33 4cantonsbhap@gmail.com
English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Peyrehorade
The 4 cantons BHAP team takes on Peyrehorade.
Fédérale Espoir team match at 2pm
Fédérale 1 team match at 3:45pm
pre-match meal at the Monflanquin clubhouse.
Menu: Japanese pearl soup, veal capelin with stuffing and vegetables, cheese, dessert, wine and coffee.
