Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Peyrehorade

Stade de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

L’équipe des 4 cantons BHAP affronte Peyrehorade.

Match équipes Fédérale Espoir à 14h

Match équipes Fédérale 1 à 15h45

­Repas d’avant match au club-house de Monflanquin.

Menu soupe de perle du Japon, capeline de veau et sa farce accompagné de ses légumes, fromage, dessert, vin et café.

Championnat de Fédérale 1.

Stade de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33 4cantonsbhap@gmail.com

English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Peyrehorade

The 4 cantons BHAP team takes on Peyrehorade.

Fédérale Espoir team match at 2pm

Fédérale 1 team match at 3:45pm

pre-match meal at the Monflanquin clubhouse.

Menu: Japanese pearl soup, veal capelin with stuffing and vegetables, cheese, dessert, wine and coffee.

L’événement Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Peyrehorade Monflanquin a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Coeur de Bastides