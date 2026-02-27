Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Villefranche Castillonnès

Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Villefranche

Stade de rugby Henri Moret Castillonnès Lot-et-Garonne

L’équipe régionale des 4 cantons BHAP rencontre Villefranche.

Stade de rugby Henri Moret Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33

English : Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Villefranche

The 4 cantons BHAP regional team meets Villefranche.

