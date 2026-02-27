Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Villefranche Castillonnès
Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Villefranche Castillonnès dimanche 1 mars 2026.
Stade de rugby Henri Moret Castillonnès Lot-et-Garonne
2026-03-01
L’équipe régionale des 4 cantons BHAP rencontre Villefranche.
Stade de rugby Henri Moret Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 24 33
The 4 cantons BHAP regional team meets Villefranche.
L’événement Match de rugby à XV 4 cantons BHAP vs Villefranche Castillonnès a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Coeur de Bastides